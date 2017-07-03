Чижов рассказал, кто может быть заинтересован в новых санкциях против РФ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За новым законопроектом о санкциях США против РФ, который уже прошел одобрение сената конгресса США, стоят интересы американских энергетических компаний, считает представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Можно сколько угодно делать вид о непричастности, но когда за этим стоят интересы американских энергетических компаний, которые в перспективе заинтересованы продавать в Европу свой сжиженный природный газ, то тут белые нитки просматриваются", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "трудно охарактеризовать реакцию в Европе лучше, чем это сделали представители руководства Германии и Австрии – стран, непосредственно заинтересованных в реализации проекта, которые напомнили США, что вопросы энергетической безопасности Европы – все-таки дело самих европейцев, а не США".

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США.