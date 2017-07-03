Постпред России при ЕС объяснил, почему контрсанкции продлили до 2019 года

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские контрсанкции продлены до конца 2018 года не для того, чтобы "переплюнуть" Евросоюз, который продлил свои санкции до конца 2017 года, а чтобы дать ясную перспективу российским и европейским сельхозпроизводителям, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"То, что указом президента наши ответные меры продлены до конца 2018 года – это не для того, чтобы, как говорится, переплюнуть сроки, которыми оперирует Евросоюз. Это сугубо прагматическое решение, связанное с вегетативным периодом, если можно так сказать", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам дипломата, это решение дает "ясную перспективу сельхозпроизводителям". "Как нашим – что до конца 2018 года их интересам не будет угрожать конкуренция со стороны их коллег из ЕС. Так и тамошним фермерам, которые будут иметь определенную картину на период до конца следующего года", — пояснил Чижов.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.