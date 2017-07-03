Чижов отметил постепенное движение в ЕС к пересмотру санкционной политики

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Евросоюзе постепенно идет движение в сторону пересмотра санкционной политики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Постепенно идет процесс накопления критической массы для пересмотра Евросоюзом своей линии в этих вопросах", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что "к сожалению, очередной шанс пересмотреть эту линию в связи с завершением предыдущего срока действий экономических санкций Евросоюз упустил".

По оценке постпреда, "выход из кризиса неизбежен, во-вторых, он очевиден по содержанию". "Неясным остается только одно, а именно срок", — отметил Чижов.

"Посмотрим, что будет шесть месяцев спустя", — сказал постпред РФ при ЕС.