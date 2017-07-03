"Северный поток-2" будет реализован, уверен Чижов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на все игры вокруг него, уверен постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Несмотря на все эти игры вокруг проекта "Северный поток-2", он будет реализован. Это отвечает интересам и Германии, в первую очередь, и в целом европейской экономики", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Сам проект не государственный, он чисто коммерческий. И участником его не является российское правительство, а является "Газпром" и его партнеры в Европе. Которые и были инициаторами. "Северный поток-2" это даже не изобретение российской стороны, не изобретение даже "Газпрома". А это инициатива его партнеров", — напомнил он.

Еврокомиссия стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не попадает. Ранее ЕК утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. Этот мандат должен быть утвержден странами Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в середине июня, что не считает необходимым выдачу специального мандата ЕС для переговоров по проекту "Северный поток-2", но правовые вопросы должны быть выяснены.

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".