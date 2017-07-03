Власти Эстонии утверждают, что "Северный поток-2" может навредить тюленям

ТАЛЛИН, 3 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министерство окружающей среды Эстонии утверждает, что взрывные работы при прокладке газопровода "Северный поток-2" якобы "могут повредить слуховые органы тюленей", обитающих в Финском заливе.

"Результаты анализа показывают, что строительство газопровода, в частности, взрывные работы при его прокладке, могут повредить слуховые органы тюленей и нанести им другие травмы. Угроза для морских млекопитающих должна быть сведена к минимуму, тем более, что популяция тюленей сокращается", — говорится в сообщении по итогам доклада о влиянии на экологию Балтийского моря прокладки трубопровода.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Оператор проекта — Nord Stream 2 AG.

Премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее подписали письмо председателю ЕК, выступая против реализации "Северного потока-2". По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

При этом правительство ФРГ, в которую приходит газопровод, четко заявляет о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Канцлер Австрии Кристиан Керн также подверг критике решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект "Северный поток-2".