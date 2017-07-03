В Калининградской области повысили минимальную зарплату

КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Минимальная заработная плата в Калининградской области с 1 июля 2017 года установлена в размере 10,5 тысячи рублей согласно соглашению между представителями правительства области, объединений работодателей и профсоюзов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Предыдущее повышение минимальной заработной платы в регионе произошло в 2015 году — до уровня 10 тысяч рублей. При этом установленный на федеральном уровне размер минимальных гарантий по оплате с 1 июля 2017 года вырос на 300 рублей и составил 7,8 тысячи рублей.

"По уровню достигнутых обязательств Калининградская область занимает восьмое место по Российской Федерации с наибольшими размерами минимальных гарантий по оплате труда и третье место в Северо-Западном федеральном округе", — сказала врио министра социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что с 1 января 2018 года "минималка" еще подрастет до 11 тысяч рублей в месяц. Этот уровень минимальной зарплаты будет практически соответствовать прогнозируемой величине прожиточного минимума трудоспособного населения в указанном периоде. Увеличение оплаты труда коснется порядка 70 тысяч работающих во всех отраслях экономики региона. Эти гарантии распространяются на все организации, действующие в регионе за исключением тех, которые финансируются из федерального бюджета.

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