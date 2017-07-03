ВТБ выставил на торги шесть гостиниц в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВТБ объявил о продаже шести московских гостиниц, входящих в сеть "Гостиничная компания" с совокупной начальной ценой аукциона 7,49 миллиарда рублей, сбор заявок продлится до 4 августа, следует из материалов, размещенных на сайте Единой электронной торговой площадки.

Речь идет о продаже 100%-ных пакетов акций акционерных обществ, на балансе которых находятся гостиницы "Кузьминки", "Саяны", "Восход", "Алтай", "Останкино" и "Турист".

Сбор заявок на покупку гостиниц "Кузьминки", "Саяны", "Восход", "Алтай", "Останкино" и "Турист" продлится 30 календарных дней — 4 августа состоится процедура публичного предложения по шести лотам, которые продлятся около четырех часов. Каждая гостиница будет выставлена отдельным лотом, а также будет раскрыта цена отсечения (минимальная цена) каждого лота, отмечается в документах.

В пресс-службе банка отметили, что стратегия группы ВТБ в отношении непрофильных активов предусматривает их продажу на наиболее выгодных для группы условиях.

"Цена актива будет определена в ходе торгов. Аукцион пройдет по смешанному типу, когда лот выставляется на продажу по цене, устанавливаемой по усмотрению продавца, с дальнейшими торгами на понижение до цены отсечения, которая также устанавливается продавцом. В случае если на торгах второй участник предложит цену выше цены, предложенной первым участником, то лот уходит участнику, предложившему более высокую цену", — пояснили РИА Новости в кредитной организации.

Десять московских отелей категории две-три звезды составляют новую российскую сеть гостиниц под управлением АО "Гостиничная компания". Согласно данным на сайте управляющей компании, гостиница "Кузьминки" расположена на Юго-Востоке столицы, "Саяны", "Алтай", "Турист" и "Останкино" — в Северо-Восточном округе, а гостиница "Восход" — в Северном округе Москвы.