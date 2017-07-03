Черноморский фонд регионального сотрудничества стал нежелательным НПО

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Румынский Черноморский фонд регионального сотрудничества (The Black Sea Trust for Regional Cooperation) включен в список иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста.

"На основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 30 июня 2017 г. в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включен The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества) (Румыния)", — говорится в сообщении.