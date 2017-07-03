Минсельхоз не ожидает скачков цен на отечественные продукты

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дефицит продуктов, произведенных в России, сейчас не ожидается, как и скачки цен на продовольственные товары, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
Он подчеркнул, что зерна, произведенного в РФ, хватит на все нужды внутри страны — даже с учетом более низкого, чем ожидалось, урожая 2017 года. "По рису у нас нет проблем, по гречке — нет проблем", — указал министр.
Кроме того, цены на продукты, в частности — на плодоовощную продукцию, могут снизиться осенью. "К осени вообще цены будут падать, потому что на рынок выйдет большое количество отечественных, российских овощей", — отметил Ткачев.