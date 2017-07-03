Минсельхоз не ожидает скачков цен на отечественные продукты

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дефицит продуктов, произведенных в России, сейчас не ожидается, как и скачки цен на продовольственные товары, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"У нас дефицита, по большому счету, не будет. По крайней мере, не предполагается по тем или иным видам продукции, которая производится у нас в России. Поэтому я не прогнозирую такого скачка (цен — ред.). Он может быть сезонный, временный, как, собственно, каждый год — не только у нас в стране, но и во всем мире", — сказал Ткачев в интервью телеканалу НТВ

Он подчеркнул, что зерна, произведенного в РФ, хватит на все нужды внутри страны — даже с учетом более низкого, чем ожидалось, урожая 2017 года. "По рису у нас нет проблем, по гречке — нет проблем", — указал министр.

Кроме того, цены на продукты, в частности — на плодоовощную продукцию, могут снизиться осенью. "К осени вообще цены будут падать, потому что на рынок выйдет большое количество отечественных, российских овощей", — отметил Ткачев.