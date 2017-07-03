Дворкович: бизнес может быть спокоен за макроэкономическую ситуацию

РИМ, 3 июл — РИА Новости. Бизнес может быть спокоен за макроэкономическую ситуацию в России, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Исходя из этого можно сделать вывод, что бизнес может быть спокоен за макроэкономическую ситуацию в России. Инфляция будет умеренной, уровень безработицы будет низкий, долг будет минимальный. Потрясений, конечно, не планируем и не ждём", — добавил Дворкович.
Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на текущий год составляет 2%. При этом глава министерства Максим Орешкин ранее заявил, что динамика ВВП выйдет на траекторию роста выше 2% уже осенью. Инфляция в РФ по итогам 2017 года ожидается на уровне 3,8%.
Орешкин в конце июня отмечал, что безработица в настоящее время опустилась на минимальное значение — это уровень 2014 года. Рынок труда на протяжении всего прогнозного периода, по его оценке, останется стабильным всю трехлетку.