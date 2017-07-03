Гонконг и Пекин запустили механизм взаимного доступа на рынок бондов

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Народный банк Китая и Управление денежного контроля Гонконга в понедельник официально запустили механизм взаимного доступа на рынки облигаций (Bond Connect), говорится в сообщении Народного банка Китая (ЦБ).

Официальная церемония запуска состоялась в понедельник утром в Гонгконге. В церемонии приняли участие глава администрации Гонконга Кэрри Лам, заместитель главы ЦБ Китая Пань Гуншэн и представители других профильных ведомств.

"Bond Сonnect –мера, направленная на поддержку развития Гонконга, на стимулирование сотрудничество между Гонконгом и континентальной частью Китая. Это также важная мера в реформировании и открытости рынка облигаций Китая", — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что механизм повысит роль Гонконга в качестве важного звена между китайским и международным рынками облигаций, а также укрепит место Гонконга как международного финансового центра.

В настоящий момент торги открыты только в "северном направлении" (Northbound trading).

Northbound Trading позволяет гонконгским и международным инвесторам торговать облигациями континентального Китая, а Southbound Trading — инвесторам из континентального Китая торговать гонконгскими и иностранными облигациями. Когда будет запущен механизм торговли в "южном направлении", пока неизвестно.