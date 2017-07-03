Рябков назвал безосновательным расширение США санкций против России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Расширение США антироссийских санкций безосновательно, озвученные Вашингтоном причины Москву не убеждают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Министерство финансов США ранее расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновники из России и Донбасса.

"Двадцатого июня администрация США существенно расширила списки российских граждан и юридических лиц, находящихся под американскими санкциями. Сделала это без всяких оснований. И объяснения, что администрация проводит регулярные обзоры своей санкционной политики, нас совершенно не убеждают. Нам все равно, какие там проводятся обзоры", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

"Расширение санкционных списков – это удар, и мы не могли не отреагировать", — добавил дипломат.

При этом Рябков отметил, что диалог по линии заместителей внешнеполитических ведомств с Томасом Шенноном в таких условиях был отложен, но не отменен.

"Консультации на таком политическом фоне и в отсутствие конкретики просто теряли смысл. Но повторяю: мы именно отложили консультации, и в должный момент, уверен, возобновим этот диалог", — сказал замминистра.