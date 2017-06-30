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Министр транспорта отметил хорошие темпы строительства моста в Крым

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (198)
23:0830.06.2017
0450
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фотоСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов отметил хорошие темпы строительства моста в Крым, но обратил внимание на важность четкой и синхронизированной работы без отставания от графика, сообщает пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Крыма.

Люди наблюдают за строительством моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченский пролив не планируют перекрывать для монтажа арок моста

"Подводя итоги совещания, Максим Соколов отметил хорошие темпы строительства Крымского моста, но обратил внимание на то, чтобы все участники проекта вели четкую и синхронизированную работу, не допуская малейших отставаний от графика, напомнив коллегам, что в скором времени лично проинспектирует ход этих работ", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в заседании приняли участие заместители министра транспорта России, директора департаментов, руководители подведомственных федеральных агентств, руководители транспортных ведомств республики Крым и Севастополя, а также представители Минэкономразвития и Минэнерго России.

В ходе заседания министр заслушал отчеты о ходе работ по интеграции Крымского полуострова в транспортную систему и в общее социально-экономическое пространство страны. Кроме того, было отмечено, что уже в следующем году запланировано открытие рабочего движения по мосту через Керченский пролив. Как следует из приведенных в пресс-релизе слов министра, к этому времени необходимо обеспечить беспрепятственное движение на полуостров и обратно, с учётом мер транспортной безопасности.

Участники заседания также обсуждали постройку автодорожных и железнодорожных подходов к Крымскому мосту, строительство трассы "Таврида", развитие дорожного строительства в Крыму, паромное сообщение между портами Крым и Кавказ. В этой связи министр дал поручение разработать дорожную карту по функционированию переправы после ввода Крымского моста в эксплуатацию.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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