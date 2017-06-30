Министр транспорта отметил хорошие темпы строительства моста в Крым

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов отметил хорошие темпы строительства моста в Крым, но обратил внимание на важность четкой и синхронизированной работы без отставания от графика, сообщает пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Крыма.

"Подводя итоги совещания, Максим Соколов отметил хорошие темпы строительства Крымского моста, но обратил внимание на то, чтобы все участники проекта вели четкую и синхронизированную работу, не допуская малейших отставаний от графика, напомнив коллегам, что в скором времени лично проинспектирует ход этих работ", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в заседании приняли участие заместители министра транспорта России, директора департаментов, руководители подведомственных федеральных агентств, руководители транспортных ведомств республики Крым и Севастополя, а также представители Минэкономразвития и Минэнерго России.

В ходе заседания министр заслушал отчеты о ходе работ по интеграции Крымского полуострова в транспортную систему и в общее социально-экономическое пространство страны. Кроме того, было отмечено, что уже в следующем году запланировано открытие рабочего движения по мосту через Керченский пролив. Как следует из приведенных в пресс-релизе слов министра, к этому времени необходимо обеспечить беспрепятственное движение на полуостров и обратно, с учётом мер транспортной безопасности.

Участники заседания также обсуждали постройку автодорожных и железнодорожных подходов к Крымскому мосту, строительство трассы "Таврида", развитие дорожного строительства в Крыму, паромное сообщение между портами Крым и Кавказ. В этой связи министр дал поручение разработать дорожную карту по функционированию переправы после ввода Крымского моста в эксплуатацию.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.