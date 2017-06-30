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Экономика

"Газпром" обжалует решение суда о взыскании 1,7 млрд долларов с "Нафтогаза"

23:0030.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на пресс-конференции после окончания годового собрания акционеров ПАО ГазпромПредседатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на пресс-конференции после окончания годового собрания акционеров ПАО Газпром
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Согласно решению Стокгольмского арбитража, взыскание с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" превышает 1,7 миллиарда долларов, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража, это не окончательное, а промежуточное решение. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов", — сказал он.

По слова Миллера, "Газпром" намерен обжаловать в суде Швеции решение арбитража.

Стокгольмский арбитраж

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России и на его транзит через Украину от 2009 года.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" ждет решения суда по спору с "Нафтогазом" до конца года
Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" приходится на штрафы за недобор топлива по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Согласно ему украинская сторона должна ежегодно оплачивать минимальное количество "голубого топлива".

Общая сумма претензий "Газпрома", по данным отчетности российского холдинга, составляет 37 миллиардов долларов.

Украинская компания требует изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и транзитные ставки, а также отмены запрета на перепродажу топлива.

"Промежуточное решение"

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Киев ожидает в ноябре решения арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза"
"Аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции", — сказал Миллер.

По словам заместителя правления компании Александра Медведева, "Газпром" ожидает окончательного решения суда Стокгольма по спору с "Нафтогазом" до конца 2017 года.

Медведев пояснил, что цифра в 1,7 миллиарда доллара, которые могут взыскать с украинского госхолдинга в пользу "Газпрома" в рамках арбитража, является разницей между предварительно оцененными судом требованиями к сторонам.

Руководитель энергетической секции группы поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Воллерт выразил надежду, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража станет "хорошей основой" для переговоров России и Украины о дальнейших поставках газа.

"Попробовать договориться"

Стокгольмский арбитражный суд предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться по суммам претензий в споре по контракту на поставки газа, и такие переговоры сейчас продолжаются, сообщила пресс-служба украинского госхолдинга.

"Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно", — говорится на официальной странице компании в Facebook.
В компании также сообщили, что в промежуточном решении Стокгольмского арбитража нет указания на то, что украинская компания должна выплатить "Газпрому" 1,7 миллиардов долларов.

Газокомпрессорная станция в Боярке на Украине. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
"Нафтогаз" призвал ЕС покупать российский газ на восточной границе Украины
"Отдельное решение арбитража от 31 мая 2017 года не указывает, что "Нафтогаз" должен "Газпрому" 1,7 миллиарда долларов или любую другую сумму. В нем не содержится никаких числовых значений по задолженности между сторонами", — говорится сообщении "Нафтогаза".

В украинской компании отметили, что в решении суда "изложены принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученных "Нафтогазом", но не оплаченных в полном объеме".

В середине июня коммерческий директор холдинга Юрий Витренко заявлял, что его компания не исключает, что не сможет договориться с "Газпромом" о закупках газа по действующему контракту, но со своей стороны после решения Стокгольмского арбитража будет пытаться договориться по объемам и цене поставок.

"Это (дальнейшая реализация контракта с "Газпромом" — ред.) будет зависеть от того, будет ли "Газпром" действовать добросовестно. Если "Газпром" начнет предъявлять какие-то требования по зоне АТО (оплате поставленного в Донбасс газа — ред.) и выдвигать другие претензии, которые не были на рассмотрении этого арбитража, то есть вариант, что никак не договоримся и просто не будем ничего покупать у "Газпрома". Мы со стороны "Нафтогаза" будем действовать согласно принципам, которые определил арбитраж, будем пытаться договориться по объемам и по цене", — сказал Витренко в интервью информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

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