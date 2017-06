"Газпром" ждет решения суда по спору с "Нафтогазом" до конца года

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Газпром" до конца 2017 года ожадает окончательного решения суда Стокгольма по спору с "Нафтогазом" по контракту на поставку газа, сообщил журналистам зампред правления компании Александр Медведев.

"До конца года", — ответил он на соответствующий вопрос, однако не стал уточнять конкретный срок.

Медведев пояснил, что цифра в 1,7 миллиарда доллара, которые могут взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" в рамках арбитража, является разницей между предварительно оцененными судом требованиями к сторонам.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции в пятницу сообщил, что по предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.