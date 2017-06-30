"Газпром" ждет решения суда по спору с "Нафтогазом" до конца года

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Газпром" до конца 2017 года ожадает окончательного решения суда Стокгольма по спору с "Нафтогазом" по контракту на поставку газа, сообщил журналистам зампред правления компании Александр Медведев.
Медведев пояснил, что цифра в 1,7 миллиарда доллара, которые могут взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" в рамках арбитража, является разницей между предварительно оцененными судом требованиями к сторонам.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции в пятницу сообщил, что по предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов.