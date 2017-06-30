Инвесторы потеряли 180 миллиардов рублей из-за падения акций АФК "Система"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Инвесторы потеряли порядка 180 миллиардов рублей из-за падения капитализации АФК "Система" и ее дочерней компании МТС в связи со спором с "Роснефтью" на 170,6 миллиарда рублей, заявил глава АФК Михаил Шамолин.

"Мы ничего не замораживаем, мы ведем переговоры по всем направлениям, по всем потенциальным сделкам, как мы их и вели… С учетом того, насколько быстро происходит рассмотрение в суде, в течение 2-3 месяцев. Этот период времени не является каким-то критичным для совершения ряда сделок с учетом того, что в среднем сделка занимает около 6 месяцев", — сказал он в интервью РБК-ТВ, отвечая на вопрос, как арест активов АФК влияет на инвестиционные планы корпорации.

"Надо сказать, что ущерб уже этим иском был нанесен нам существенно, инвесторы потеряли порядка 180 миллиардов рублей из-за падения капитализации и МТС, и АФК "Система". И конечно, с точки зрения позиции инвесторов и инвестиционного климата, это история достаточно тяжелая", — отметил Шамолин.

АФК "Система" в понедельник сообщила об аресте принадлежащих ей и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК". Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкирии в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкирия, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.