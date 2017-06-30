"Газпром" реанимирует проект "Владивосток СПГ"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Газпром" реанимирует работу по реализации проекта "Владивосток СПГ", заявил журналистам председатель правления компании Алексей Миллер.

"В текущий период времени мы этот проект значительно приблизили в наших планах", — отметил Миллер. Среди причин он назвал "бункеровку судов, рост на рынке АТР, потребности в газомоторном топливе".

"Самое главное — мы видим интерес со стороны иностранных компаний этого региона, которые готовы участвовать в этом проекте с пониманием нацеленности на сегмент рынка в АТР на газомоторное топливо, и в частности, на бункеровку. Соответственно мы сейчас реанимируем работу по этому проекту", — сказал Миллер.

Он отметил, что сейчас не стоит говорить о тех мощностях проекта, о которые заявляла компания ранее. "Я бы сейчас сказал, что это проект среднетоннажного производства", — уточнил он.

Ранее "Газпром" отложил реализацию проекта "Владивосток СПГ". Зампред правления компании Александр Медведев заявлял, что "Газпром" считает приоритетным расширение СПГ-завода в рамках проекта "Сахалин-2", хотя не отказывается и от проекта "Владивосток СПГ".