Бахрейн в ВТО объяснил ограничения с Катаром вопросом нацбезопасности

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представитель Бахрейна на мероприятии во Всемирной торговой организации (ВТО) объяснил введение торговых ограничений против Катара со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ вопросом национальной безопасности, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник, являющийся торговым представителем и присутствовавший на мероприятии.

Говоря от имени трех стран, дипломат Бахрейна заявил. что данные меры соответствуют статье XXI Соглашения по тарифам и торговле, согласно которой нарушать правила можно по причинам национальной безопасности.

Агентство отмечает, это "чрезвычайно редкий, возможно, беспрецедентный случай в 22-летней истории ВТО, когда страна страна явно и официально цитирует исключение в связи с национальной безопасностью, чтобы упредить потенциальный торговый спор".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

К блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.