В МВД рассказали о влиянии иммиграции на российскую экономику

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел отмечает положительное влияние иммиграции в РФ на демографию и социально-экономическое развитие страны, следует из проекта новой концепции миграционной политики на 2018-2020 годы, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

"Иммиграция в Российскую Федерацию продолжает оказывать положительное влияние на демографическое и социально-экономическое развитие как РФ в целом, так и отдельных ее субъектов", — говорится в документе.

Согласно опубликованному проекту, в 2007-2011 годах естественная убыль населения России была полностью замещена миграционным приростом, а в 2011-2015 годах миграция многократно превысила естественную убыль и обеспечила устойчивое увеличение численности населения страны.

"В 2010 году численность внешних трудовых мигрантов составляла 1,6 миллиона человек и к 2016 году увеличилась до 1,8 миллиона, при этом численность рабочей силы в РФ за это время увеличилась на 1,5%, а уровень безработицы сократился с 7,3% в 2010 году до 5,5% в 2016 году", — отмечается в проекте.