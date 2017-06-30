Рост продолжится. Аналитики оценили перспективы российской экономики

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская экономика к концу первого полугодия заметно оживилась — в мае рост ВВП в годовом выражении ускорился по сравнению с апрелем почти вдвое, потребительский спрос пробует закрепиться в положительной зоне после двух лет спада, уверенный рост демонстрируют и инвестиции. Намеченные тенденции продолжатся в третьем квартале, однако экономика вряд ли сможет показать годовые темпы роста выше 2% к концу сентября, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

По данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2017 года вырос на 0,5% в годовом выражении. По итогам первых пяти месяцев года, по оценкам Минэкономразвития, экономика вышла на рост в 1,3% к аналогичному периоду прошлого года; в мае ВВП ускорился до 3,1% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

Банк России ожидает, что экономика во втором квартале 2017 года продемонстрирует темпы роста на уровне 0,9-1,3% в годовом выражении, в третьем — около 1,3%.

Министр экономического развития Максим Орешкин более оптимистичен и рассчитывает увидеть уже осенью динамику ВВП выше 2%. По его словам, последние статистические данные позволяют с некоторой уверенностью говорить о том, что по итогам года экономика покажет рост в 2%.

"Относительно позитивные результаты первого квартала, если тенденции сохранятся на протяжении всего года, приведут к действительно хорошим итоговым результатам по экономическому росту", — считает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Повод для оптимизма

Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному на основе опроса аналитиков банков и инвесткомпаний, рост ВВП РФ в третьем квартале составит 1,68%.

"Майские данные показывают, что рост несколько ускоряется и исходя из этого предполагаю, что если не будет никаких новых шоков, то цифры около 2% не кажутся какими-то нереалистичными, вполне достижимый показатель", — говорит главный аналитик ING Дмитрий Полевой. По его словам, прогноз ING — рост ВВП по итогам третьего квартала на 1,9% год к году.

Чуть более оптимистичный прогноз дает "Ренессанс Капитал" — рост ВВП в третьем квартале составит 2,1%.

"Мы ожидаем увидеть продолжение благоприятных тенденций, связанных с восстановлением экономической активности в российской экономике, в том числе на фоне перехода годовых темпов роста потребительского спроса в положительную область на фоне прекращения падения реальных доходов населения и нормализации нормы сбережения", — полагает главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик также увязывает возможности экономического роста с внутриэкономическими факторами.

"На фоне ожидаемого медленного восстановления внешнего спроса основными источниками роста в среднесрочной перспективе выступят внутриэкономические факторы. Сохранение наметившейся восстановительной динамики потребительской и инвестиционной активности будет поддерживаться постепенным смягчением денежно-кредитной политики. Согласно нашим оценкам годовой темп прироста ВВП в третьем квартале 2017 года составит 1,3%", — считает он.

Примерно такие же оценки дают аналитики АКРА (1,2%), "Уралсиб Кэпитал" (1,3%), ВТБ (1,5%) и "Финам" (1,5%). Самый оптимистичный прогноз у Citi, по их ожиданиям, рост ВВП в третьем квартале достигнет 2,6% год к году.

База роста

На восстановление потребления и инвестиций возлагают надежды и в министерстве экономического развития. Министр даже назвал инвестиционную активность — главной базой экономического роста на ближайшие годы.

В первом квартале инвестиции выросли на 2,3% к уровню прошлого года. Минэкономразвития не исключает, что прогноз по инвестициям по итогам года будет повышен с 2% до 3%.

Лисоволик ожидает, что годовой прирост инвестиций в третьем квартале составит 2%.

"Продолжение понижательного тренда ключевой ставки создает возможности для экономического роста во втором полугодии текущего года как в инвестиционной сфере, так и в потребительском секторе", — уверен он.

Что касается потребительского спроса, в мае оборот ритейла показал рост в годовом выражении (на 0,7%) второй месяц подряд после более чем двух лет падения. Минэкономразвития считает, что эти позитивные тенденции приобретают устойчивый характер.

Опрошенные РИА Новости аналитики рассчитывают, что рост оборота ритейла продолжится в третьем квартале, однако их оценки по темпам годового прироста данного показателя сильно разняться — от 4,1% ("Уралсиб") до 1% (ЕАБР).

"Росту оборота розничной торговли будут способствовать сохранение безработицы на низком уровне, рост реальных заработных плат и постепенный переход населения от сберегательной к потребительской модели поведения", — полагает Лисоволик.

По мнению Куликова из АКРА, потребление не может быть драйвером роста в 2017 году, в том числе в связи с продолжающимся падением реальных доходов населения.

Погодный шок

Затянувшаяся весна и нетипично холодное лето подпортили не только настроение россиянам, но и несколько смазали инфляционную динамику. По данным Росстата, из-за роста цен на овощи продовольственная инфляция в РФ в мае в годовом выражении ускорилась до 3,9% с 3,6% в апреле.

Минэкономразвития ожидает, что уже в июле-августе цены на овощную продукцию пойдут вниз вслед за приходом нового урожая на рынок.

По мнению Полевого из ING, пока трудно оценить, как капризы погоды повлияют на динамику потребительских цен в целом. "Наш предыдущий прогноз был 3,8%, но, учитывая, что сейчас рост несколько больше оказывается из-за плодоовощной продукции, может быть мы будем ближе к 4%. Но сейчас рано говорить, насколько погодный шок будет масштабный", — отметил он.

Прогнозы аналитиков по инфляции в годовом выражении на конец сентября колеблются в пределах от 3,8% до 4,3%.

"Даже если динамика цен на оставшиеся месяцы будет относительно неблагоприятна из-за форс-мажоров волатильных продовольственных цен, "запас" января-марта спасет, хотя это и будет означать более медленное снижение ключевой ставки", — уверен Куликов из АКРА.

Рубль устойчив

Курс рубля в ближайшее время будет более-менее стабильным и серьезных колебаний ожидать не стоит, уверены участники рынка.

Согласно консенсус-прогнозу, курс рубля в третьем квартале в среднем составит 59,3 рубля за доллар.

По словам Лисоволика, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и заявление о ее дальнейшем снижении в течение текущего года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС уже отразилось на корректировках курса российского рубля в конце текущего квартала.

"В третьем квартале резких отклонений курса не ожидается", — говорит он.

Рубль может немного ослабнуть до 61 рубля за доллар к концу квартала на фоне сезонного дефицита текущего счета платежного баланса и продолжения покупок валюты Минфином России, считает Кузьмин из "Ренессанс Капитал".

В соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара по итогам 2017 года на уровне 64,2 рубля за доллар.

При этом, по словам Орешкина, сохранение высоких цен на нефть, которые наблюдаются сейчас на рынке, может стать причиной для пересмотра прогноза в августе в сторону укрепления рубля, но изменения не будут носить кардинального характера.

Нефтяные риски

Достигнутые странами-экспортерами нефти договоренности о продлении сокращения добычи нефти до конца марта 2018 года стали позитивными, но недостаточными условиями для стабилизации нефтяного рынка, считают аналитики.

Представляя в четверг на заседании правительства сценарные условия на 2018-2020 годы, глава Минэкономразвития отметил, что на рынке сырья наблюдается высокая волатильность.

Дополнительные объемы нефти, поступающие за счет увеличение добычи в Ливии, Нигерии и США, несут серьезные риски, поэтому заложенный в трехлетку уровень цен на нефть в 40 долларов за баррель в реальном выражении выглядит обоснованно, заметил Орешкин.

Базовый прогноз Минэкономразвития исходит из среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2017 году в 45,6 доллара за баррель, в 2018 — 40,8 доллара, в 2019 и 2020 годах 41,6 и 42,4 доллара за баррель.

Не добавляет оптимизма рынку и усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке после того, как ряд стран разорвал дипотношений с Катаром.

"В данный момент важен не пересмотр параметров сделки (по снижению добычи — ред.), а выполнение договоренностей, так как усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке в июне повышает неопределенность относительно устойчивости данного соглашения и дальнейшей динамики цен на энергоносители", — отмечает Лисоволик.

По его словам, средняя цена нефти марки Urals в третьем квартале составит 50 долларов за баррель.

Аналитики АКРА полагают, что средняя цена на нефть марки Urals в третьем квартале сложится на уровне 53 доллара за баррель; прогноз "Финам" — 51,3 доллара за баррель нефти марки Brent.