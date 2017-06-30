МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" с 1 июля получат возможность использовать платежные карты "Мир" для отправки и получения денежных переводов, сообщила пресс-служба "ВКонтакте".

Сообщается, что сервис работает в диалогах на сайте и в мобильных приложениях для iOS и Android. Комиссия за отправку средств с карт "Мир" — 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей. Кроме того, с 1 июля изменятся условия для владельцев карт других платежных систем. Тариф по картам Mastercard и Maestro снизится и составит 0,6% от суммы перевода плюс 20 рублей. При этом продолжит действовать акция, в рамках которой при отправке до 75 тысяч рублей в месяц с одной карты или страницы "ВКонтакте" комиссия не взимается. По картам Visa комиссия будет составлять 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.

"В скором времени мы ожидаем увеличения количества карт "Мир" среди наших пользователей, поэтому добавляем поддержку этих карт в сервис денежных переводов "ВКонтакте". Другая хорошая новость касается держателей карт Mastercard и Maestro. Новый принцип формирования комиссии более выгоден для пользователей, отправляющих переводы как на мелкие, так и на крупные суммы", — приводятся в сообщении слова директора по электронной коммерции Юрия Иванова.

"ВКонтакте" — крупнейшая европейская социальная сеть, каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов пользователей. "ВКонтакте" запустила денежные переводы между пользователями в 2016 году. В марте 2017 года в социальной сети появились денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ.

"Мир" — российская национальная платежная система. Ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.