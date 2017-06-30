"АвтоВАЗ" планирует в 2017 году нарастить производство на 21%

ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 30 июн – РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует нарастить производство в 2017 году на 21%, до 495 тысяч машин и сборочных комплектов, следует из презентации президента "АвтоВАЗа" Николя Мора.

"Мы ожидаем роста рынка в 2017 году на 5-10%, продажи Lada вырастут более чем на 10%. Общий объем производства в этом году вплотную приблизится к 500 тысячам автомобилей", — сказал Мор, выступая на годовом собрании акционеров компании.

Из его презентации следует, что общие продажи "АвтоВАЗа" в 2017 составят более 290 тысяч машин, а производство — 495 тысяч единиц, что на 21% больше по сравнению с 2016 годом.