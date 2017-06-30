СМИ: "Цифровая революция" ЦСР потребует новых "майских указов" и вложений

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Программа Центра стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, по переходу РФ к цифровой экономике предполагает расходование на "цифровую революцию" около 30% ВВП в год, а старт ее реализации, по мнению ЦСР, потребует новых "майских указов" президента, аналогичных указам 2012 года, пишет газета "Коммерсант".

Так, в распоряжении издания оказались материалы ЦСР, описывающие центральную часть плана экономических реформ, переданного главой центра Алексеем Кудриным в конце мая президенту РФ Владимиру Путину. Она посвящена форсированному переходу экономики к новой технологической революции в 2018–2024 годах. Доклад ЦСР констатирует, что в настоящее время основой для старта изменений в промышленности являются так называемые платформенные компании, которые предположительно будут после 2025 года центром большинства новых промышленных решений: в РФ это три компании, в КНР — 64, в США — 63, в Великобритании — 9. При этом, несмотря на все проблемы, потенциал быстрого перехода к "цифровой экономике" оценивается как достаточно высокий.

Газета считает, что главная идея ЦСР в том, что при высокой централизации экономики, высокой доле присутствия государства в ней и в существовании более или менее эффективной "вертикали власти" есть не только осознаваемые авторами доклада проблемы, но и возможности. Полуадминистративное и управленчески адекватное перенаправление до трети ВВП на цели стремительной трансформации из сырьевой экономики, будущего аутсайдера новой структуры глобальной промышленности, в одного из лидеров считается ЦСР возможным.

Реформа РАН

Согласно схеме ЦСР, политически "цифровую революцию" (ее первый этап, до 2024 года) предлагается оформить серией новых "майских указов" 2018 года. При президенте предлагается создать два новых полномочных органа: федеральное агентство или центр по трансформации госкомпаний и президентскую комиссию по переходу к цифровой экономике. План предполагает подчинение деятельности госкомпаний и госкорпораций целям "цифрового перехода" под давлением "президентской ветви власти", а также через приватизацию и вовлечение их в создаваемые технологические консорциумы.

В структуре правительства программа потребует создания группы специализированных научно-технологических агентств, пишет газета. Частью проекта является преобразование Российской академии наук (РАН 2.0) в институт развития, а также создание группы целевых фондов и специальных институтов по поддержке высокорискованных разработок и исследований. В качестве базового инструмента для консорциумов в новых производствах предлагается "специальный инвестконтракт" (развитие существующего института).

Как сообщает издание, на уровне федерального бюджета усилия по "цифровизации" должны быть описаны и реализованы принципиально новой госпрограммой (ГП) "Российская технологическая революция", а также заменой существующей ГП "Развитие науки и технологий до 2020 года" на новую ГП "Научно-технологическое развитие" с 2018 года. Для получения части финансирования предлагается реанимировать старую идею "инфраструктурных облигаций". Однако основная доля инвестиций в проект должна быть частной: ЦСР предполагает, что сама по себе реализация такой масштабной программы вызовет оживление инвестиций, в том числе внешних.