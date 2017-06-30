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Экономика

СМИ: "Цифровая революция" ЦСР потребует новых "майских указов" и вложений

09:0830.06.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредседатель совета Фонда Центр стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фотоПредседатель совета Фонда Центр стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Программа Центра стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, по переходу РФ к цифровой экономике предполагает расходование на "цифровую революцию" около 30% ВВП в год, а старт ее реализации, по мнению ЦСР, потребует новых "майских указов" президента, аналогичных указам 2012 года, пишет газета "Коммерсант".

Иллюстрация к статье Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
Так, в распоряжении издания оказались материалы ЦСР, описывающие центральную часть плана экономических реформ, переданного главой центра Алексеем Кудриным в конце мая президенту РФ Владимиру Путину. Она посвящена форсированному переходу экономики к новой технологической революции в 2018–2024 годах. Доклад ЦСР констатирует, что в настоящее время основой для старта изменений в промышленности являются так называемые платформенные компании, которые предположительно будут после 2025 года центром большинства новых промышленных решений: в РФ это три компании, в КНР — 64, в США — 63, в Великобритании — 9. При этом, несмотря на все проблемы, потенциал быстрого перехода к "цифровой экономике" оценивается как достаточно высокий.

Газета считает, что главная идея ЦСР в том, что при высокой централизации экономики, высокой доле присутствия государства в ней и в существовании более или менее эффективной "вертикали власти" есть не только осознаваемые авторами доклада проблемы, но и возможности. Полуадминистративное и управленчески адекватное перенаправление до трети ВВП на цели стремительной трансформации из сырьевой экономики, будущего аутсайдера новой структуры глобальной промышленности, в одного из лидеров считается ЦСР возможным.

Юрий Громыко, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© Фото : Институт Шифферса
"Цифровая экономика" как окно возможностей для инвестиций в Россию
Согласно схеме ЦСР, политически "цифровую революцию" (ее первый этап, до 2024 года) предлагается оформить серией новых "майских указов" 2018 года. При президенте предлагается создать два новых полномочных органа: федеральное агентство или центр по трансформации госкомпаний и президентскую комиссию по переходу к цифровой экономике. План предполагает подчинение деятельности госкомпаний и госкорпораций целям "цифрового перехода" под давлением "президентской ветви власти", а также через приватизацию и вовлечение их в создаваемые технологические консорциумы.

Реформа РАН

В структуре правительства программа потребует создания группы специализированных научно-технологических агентств, пишет газета. Частью проекта является преобразование Российской академии наук (РАН 2.0) в институт развития, а также создание группы целевых фондов и специальных институтов по поддержке высокорискованных разработок и исследований. В качестве базового инструмента для консорциумов в новых производствах предлагается "специальный инвестконтракт" (развитие существующего института).

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Путин: без цифровой экономики у страны нет будущего
Как сообщает издание, на уровне федерального бюджета усилия по "цифровизации" должны быть описаны и реализованы принципиально новой госпрограммой (ГП) "Российская технологическая революция", а также заменой существующей ГП "Развитие науки и технологий до 2020 года" на новую ГП "Научно-технологическое развитие" с 2018 года. Для получения части финансирования предлагается реанимировать старую идею "инфраструктурных облигаций". Однако основная доля инвестиций в проект должна быть частной: ЦСР предполагает, что сама по себе реализация такой масштабной программы вызовет оживление инвестиций, в том числе внешних.

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