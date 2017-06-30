Чиновники хотят удвоить получаемые от Сбербанка дивиденды, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Чиновники по итогам 2017 года хотят получить от Центробанка в виде дивидендов по акциям Сбербанка 150 миллиардов рублей, а в 2019–2020 годах — 165 миллиардов и 181,5 миллиарда рублей соответственно, пишет в пятницу газета "Ведомости".

Правительство в четверг одобрило проектировки бюджета на 2018–2020 годы. Сбербанк за 2016 год направил на выплаты акционерам 25% чистой прибыли по МСФО, или 135,5 миллиарда рублей, из которых 67,75 миллиарда рублей получил ЦБ (владеет 50% плюс 1 акция госбанка).

Отмечается, что в дивидендной политике Сбербанка не указано, сколько он должен платить своим акционерам, однако госбанк неоднократно заявлял, что стремится к дивидендам на уровне 20% чистой прибыли. Этой политике госбанк следовал за исключением 2014 года, когда он заплатил акционерам 3,5% чистой прибыли (10,16 миллиарда рублей), из-за девальвации рубля достаточность капитала банка оказалась под давлением, кроме того, банку было необходимо создавать провизии из-за проблем на Украине.

Сбербанк в прошлом году получил рекордную прибыль, поэтому набсовет уступил акционерам и увеличил выплаты дивидендов до 25% чистой прибыли, ссылается газета на человека, близкого к Сбербанку. Он отмечает, что в 2017 году Сбербанк заработает еще больше, но не столько, чтобы говорить об удвоении выплат, поэтому похоже, что Минфин ожидает рост дивидендов до 50% чистой прибыли.

Поясняется, что если на дивиденды будет уходить такая величина прибыли, рады будут только российские акционеры, но не иностранные, поскольку банк "и так платит очень много в сравнении с топ-20 крупнейших банков мира". А менеджмент банка, вероятно, будет "очень озабочен", так как в его планах есть инвестиции в цифровые технологии, кроме того, банку будет нужен капитал для соответствия требованиям "Базеля II".

Отмечается, что президент Сбербанка Герман Греф говорил о том, что выплаты в 30% – определенные риски, потому что в этом году будут формироваться достаточно большие резервы. Несколько чиновников рассказывали, что ему пришлось изрядно поторговаться, чтобы по итогам 2016 года выплаты были не больше 25% прибыли.