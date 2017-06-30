Чиновники хотят удвоить получаемые от Сбербанка дивиденды, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Чиновники по итогам 2017 года хотят получить от Центробанка в виде дивидендов по акциям Сбербанка 150 миллиардов рублей, а в 2019–2020 годах — 165 миллиардов и 181,5 миллиарда рублей соответственно, пишет в пятницу газета "Ведомости".
Отмечается, что в дивидендной политике Сбербанка не указано, сколько он должен платить своим акционерам, однако госбанк неоднократно заявлял, что стремится к дивидендам на уровне 20% чистой прибыли. Этой политике госбанк следовал за исключением 2014 года, когда он заплатил акционерам 3,5% чистой прибыли (10,16 миллиарда рублей), из-за девальвации рубля достаточность капитала банка оказалась под давлением, кроме того, банку было необходимо создавать провизии из-за проблем на Украине.
Поясняется, что если на дивиденды будет уходить такая величина прибыли, рады будут только российские акционеры, но не иностранные, поскольку банк "и так платит очень много в сравнении с топ-20 крупнейших банков мира". А менеджмент банка, вероятно, будет "очень озабочен", так как в его планах есть инвестиции в цифровые технологии, кроме того, банку будет нужен капитал для соответствия требованиям "Базеля II".
Отмечается, что президент Сбербанка Герман Греф говорил о том, что выплаты в 30% – определенные риски, потому что в этом году будут формироваться достаточно большие резервы. Несколько чиновников рассказывали, что ему пришлось изрядно поторговаться, чтобы по итогам 2016 года выплаты были не больше 25% прибыли.