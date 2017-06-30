Ципрас обещает летом 2018 года вывести Грецию из программы помощи

АФИНЫ, 30 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что летом 2018 года Греция вернется на международные рынки кредитования и полностью выйдет из программы помощи.

Греция с госдолгом в 320 миллиардов евро с 2010 года вынуждена пользоваться программами внешней финансовой помощи, так как лишена доступа к финансовым рынкам из-за кризисного состояния экономики. Третья программа помощи объемом в 86 миллиардов евро истекает летом 2018 года. Взамен на кредиты Греция обязана проводить реформы и согласовывать всю свою экономическую политику.

"Греция не будет летом 2018 года просить кредитную линию поддержки с новыми обязательствами, то есть не прибегнет к новому замаскированному меморандуму, чтобы проститься с нынешней программой. После принятия решения на Еврогруппе 15 июня мы уверены, что полностью и окончательно распрощаемся с меморандумами с кредиторами", — заявил Ципрас на форуме Economist в Афинах.

Премьер сказал также, что Афины не стремятся немедленно выйти на финансовые рынки, чтобы только заявить об этом.

Он отметил, что рынки очень позитивно восприняли соглашение с кредиторами на Еврогруппе в июне, и это сказалось на ставках греческих облигаций – они сейчас на самом низком уровне с 2009 года.