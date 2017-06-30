Объем инвестиций в дальневосточные проекты вырос почти вдвое

ХАБАРОВСК, 30 июн — РИА Новости. Общий объем привлеченных инвестиций в проекты, реализующиеся на Дальнем Востоке, за последние восемь месяцев увеличился с 21 миллиарда до 35 миллиардов долларов, сообщает Минвостокразвития РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Трутнева.

Отмечается, что 29 июля в Пекине прошла встреча вице-премьера, полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева с председателем Совета директоров Китайской лесопромышленной корпорации Сун Цюаньлинем. В мероприятии принял участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Объем привлеченных инвестиций за время, которое прошло с нашей последней встречи, увеличился с 21 до 35 миллиардов долларов. Доля китайских инвестиций в этом объеме по-прежнему занимает первое место — 26 проектов на общую сумму три миллиарда долларов", — приводятся в сообщении слова Трутнева.

Вице-премьер отметил, что товарооборот между странами вырос на 25% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Все это стало возможно благодаря мерам, принимаемым правительством России для повышения привлекательности региона для инвесторов.

Так, с начала этого года было создано еще четыре территории опережающего развития. Среди них ТОР в Амурской области, где планируется строительство Восточного нефтехимического комплекса "Роснефти" и Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома". Также приняты необходимые правовые решения для снижения с 1 июля энерготарифов для предприятий, работающих на Дальнем Востоке. "Стоимость электрической энергии на Дальнем Востоке составит 6,2 цента за 1 кВт/ч. Это хорошая цена", — сообщил он.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка напомнил, что также принят закон об упрощенном визовом въезде в свободный порт Владивосток для иностранных граждан. "С 1 августа в Свободном порту Владивосток заработает упрощенный визовый режим. Воспользоваться этим режимом смогут граждане 18 стран, в том числе и граждане Китая", — сказал Галушка.