"Русагро" планирует поставлять животноводческую продукцию из ДФО в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Агрохолдинг "Русагро" планирует создать животноводческий комплекс на Дальнем Востоке, продукцию которого будут экспортировать в Китай, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Переговоры вице-премьера — полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева с заместителем премьера госсовета КНР Ван Яном прошли в Пекине.

"Группа компаний "Русагро" планирует экспорт продукции на китайский рынок. Как пояснил российский вице-премьер, речь идет о масштабном проекте холдинга – создании животноводческого комплекса на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

По словам Трутнева, компания "Кофко" (COFCO), как и другие китайские компании, заинтересована в поставках животноводческой продукции с Дальнего Востока.

"Есть предложение о двусторонней поддержке проекта", — заявил вице-премьер.

На сегодняшний день объем инвестиций в проект животноводческого комплекса составляет порядка 31 миллиарда рублей. В планах компании создать свиноводческий комплекс на 1 миллион голов. Ключевой вопрос реализации следующего этапа проекта – возможность экспорта продукции на китайский рынок. Также группа компаний "Русагро" готова принять участие в реализации аграрных проектов на территории северо-восточных провинций Китая, отмечается в сообщении.