Минвостокразвития рассказало, как будет развиваться Северный морской путь

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Специализированная организация займется разработкой мер по развитию Северного морского пути и его управлением, сообщает Минвостокразвития.

"Сегодня ключевая задача – увеличение числа судов, проходящих по Северному морскому пути в период чистой воды. Это даст практический опыт и понимание маршрута китайским судовладельцам. На этой основе будут выработаны требования к обустройству маршрута необходимыми сервисами и видами обеспечения", — сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе встречи полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с заместителем премьера Гоcсовета КНР Ван Яном.

По его словам, важно усилить взаимодействие с китайскими судоходными компаниями для разработки мер по обустройству маршрута Северного морского пути. Ван Ян подтвердил интерес к проекту, отметив важность увеличения пропускной способности дальневосточных портов для его реализации.

Министерство сообщает, что сейчас разработана оптимальная логистическая схема регулярной арктической контейнерной линии, включающая два порта-хаба в Петропавловске-Камчатском и Мурманске. В этом случае грузовладельцы из Северо-Восточной Азии при транзите грузов в Северную Европу экономят до 9 суток при почти одинаковой стоимости по сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы.