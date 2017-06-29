Плодоовощной союз России приветствует возможное продление продэмбарго

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Продление продуктового эмбарго РФ в ответ на санкции Запада создает дополнительные стимулы для наращивания вложений в производство, считает президент Плодоовощного союза Сергей Королев.

В среду Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Правительство РФ внесет президенту предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это решение можно только приветствовать и этому аплодировать, потому что мы за время введения санкций показываем постоянный устойчивый рост по всем, особенно новым направлениям, куда вкладываются значительные средства, значительные инвестиции. Это решение правительства воспринято абсолютно позитивно всеми",- сказал РИА Новости Королев.

Он отметил, что продление контрсанкций создает дополнительные стимулы для наращивания объемов вложений в создание новых производств, направленных на импортозамещение. "Если мы говорим конкретно про овощную тему, то есть про замещение тепличных овощей, то мы уже неоднократно говорили, что нам нужно время до 2020 года, чтобы выйти на самообеспечение по овощам… К 2020 году мы выйдем на долю 80%, почти под 90% своих собственных овощей", — добавил он.

Королев рассказал, что российские производители тепличных овощей за последние 2-3 года вложили в производство порядка 150 миллиардов рублей. "Нам еще нужно минимум 100-150 миллиардов рублей вложить, и темпы, которые мы сегодня набрали, позволяют нам рассчитывать на то, что эти инвестиции в отрасль придут",- пояснил Королев.

По его словам, Россия по отдельным позициям уже имеет хорошие показатели. Например, в 2017 году РФ сама будет производить 85-90% огурцов. А вот по томатам ситуация совершенно иная: страна импортирует половину продукции, и здесь есть над чем работать.