"Победа" начнет выполнять рейсы в Улан-Удэ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с осени планирует начать выполнять рейсы из Москвы в Улан-Удэ, сообщил РИА Новости гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Мы очень хотим летать в Улан-Удэ. Там есть проблемы с транспортной доступностью, а это – наша история", — заявил он.

Калмыков отметил, что авиакомпания планирует начать летать в столицу Бурятии с зимнего расписания 2-3 раза в неделю.

При этом, несмотря на то, что рейс длится около шести часов, "Победа" не сможет предоставлять питание на борту, так как является низкобюджетным перевозчиком, а расходы на администрирование организации продажи питания на борту в соответствии с требованиями российского бухучета превышают потенциальные доходы.

На данный момент рейсы из Москвы в Улан-Удэ выполняют только "Уральские авиалинии" и S7.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.