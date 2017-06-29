Российские и вьетнамские компании подписали ряд соглашений о партнерстве

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг во время встречи. 29 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг во время встречи. 29 июня 2017

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания "Росатом" подписала меморандум о взаимопонимании с министерством науки и технологий Вьетнама по плану реализации проекта строительства Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама.

Документ в присутствии президентов двух стран подписали замминистра науки и технологий Вьетнама и глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Кроме того, РЖД и Вьетнамские железные дороги подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.

"Роскосмос" и Вьетнамская академия наук и технологий подписали программу по развитию сотрудничества в области космической деятельности на 2017-2022 годы.

Кроме того, стороны приняли совместное заявление по итогам официального визита президента Вьетнама в Россию.