Минэкономразвития не ожидает серьезных колебаний курса рубля до конца года

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля до конца года, заявил глава министерства Максим Орешкин.
"Мы не ожидаем здесь каких-то серьезных колебаний в ближайшее время, хотя в целом, курс будет оставаться более-менее стабильным", — добавил он.
В соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара по итогам 2017 года на уровне 64,4 рубля за доллар, в 2018 году — 69,8 рубля за доллар, в 2019 и 2020 годы — 71,2 и 72,7 рубля за доллар.
При этом, по словам Орешкина, сохранение высоких цен на нефть, которые наблюдаются сейчас на рынке, может стать причиной для пересмотра прогноза в августе. "Но опять же этот пересмотр не будет носить какого-то кардинального характера",- добавил министр.