Минэкономразвития не ожидает серьезных колебаний курса рубля до конца года

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля до конца года, заявил глава министерства Максим Орешкин.

"Когда в апреле мы делали прогноз, мы закладывали, что при стоимости нефти 40 долларов за баррель у нас курс будет к концу года 68 рублей за доллар и 72 рубля — за евро. С учетом того, что цены на нефть сейчас находятся выше уровней, заложенных в прогноз, и с учетом того, что доллар очень сильно ослаб к ведущим мировым валютам за последние несколько месяцев,… то те котировки, которые мы видим на валютном рынке сейчас — это 60 рублей за доллар и 68 рублей за евро — они соответствуют прогнозу, который мы делали в начале года", — сказал Орешкин, выступая на заседании правительства в четверг.

"Мы не ожидаем здесь каких-то серьезных колебаний в ближайшее время, хотя в целом, курс будет оставаться более-менее стабильным", — добавил он.

В соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара по итогам 2017 года на уровне 64,4 рубля за доллар, в 2018 году — 69,8 рубля за доллар, в 2019 и 2020 годы — 71,2 и 72,7 рубля за доллар.

При этом, по словам Орешкина, сохранение высоких цен на нефть, которые наблюдаются сейчас на рынке, может стать причиной для пересмотра прогноза в августе. "Но опять же этот пересмотр не будет носить какого-то кардинального характера",- добавил министр.