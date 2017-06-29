Минфин предлагает сформировать резервный фонд в 77 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минфин РФ предлагает в 2018 году сформировать резервный фонд правительства в размере 77 миллиардов рублей за счет сокращения на 2% незащищенных статей расходов бюджета, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы предлагаем образовать резерв за счет недоведения 2% расходов по статьям, не имеющим публично-нормативного характера… Таким образом будет сформирован бюджет в размере 77 миллиардов рублей, который предлагается направить в резервный фонд правительства с последующим распределением исходя из решений, которые будут приниматься в правительстве РФ", — сказал Силуанов на заседании правительства.

По его словам, сокращение расходов не коснется оплаты труда бюджетников, денежного довольствия военнослужащих, публично-нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондам, содержания судебной системы, обслуживания госдолга и отдельной части закрытых статей бюджета.