Минфин предлагает сформировать резервный фонд в 77 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минфин РФ предлагает в 2018 году сформировать резервный фонд правительства в размере 77 миллиардов рублей за счет сокращения на 2% незащищенных статей расходов бюджета, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, сокращение расходов не коснется оплаты труда бюджетников, денежного довольствия военнослужащих, публично-нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондам, содержания судебной системы, обслуживания госдолга и отдельной части закрытых статей бюджета.