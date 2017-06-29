Силуанов рассказал, когда бюджетное правило вступит в полную силу

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Принцип бюджетного правила вступит в полную силу в РФ с 2019 года, в 2018 году предусмотрен переходный период, заявил на заседании правительства глава Минфина Антон Силуанов.

"Бюджетные характеристики подготовлены с учетом принятых в правительстве РФ бюджетных правил, которые предусматривают вступление этого принципа в полном объеме, начиная с 2019 года", — сказал он.

"А начиная с 2018 года, предусматривается переходный период, исходя из которого бюджет сформируется с неким дефицитом, небольшим дефицитом по первичному балансу бюджета, то есть в расчет принимаются расходы без учета выплат по обслуживанию государственного долга", — добавил глава Минфина.

В середине мая Минфин РФ внес в правительство предложения по бюджетному правилу с ценой отсечения нефти в 40 долларов за баррель в реальном выражении. Суть бюджетного правила такова: все нефтегазовые доходы, полученные от превышения ценой нефти установленного уровня отсечения, направляются не на расходы бюджета, а в резервы. Бюджетное правило заработает в полную силу в 2019–2020 годах, но, по сути, оно уже применяется, так как министерство финансов с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты для пополнения резервов.