Орешкин назвал обоснованной цену нефти в $40 в трехлетнем прогнозе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заложенный в прогнозе социально-экономического развития уровень цен на нефть в 40 долларов за баррель в реальном выражении выглядит обоснованно, учитывая, что на рынке наблюдается высокая волатильность и ряд стран наращивают добычу, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Стоит отметить, что сейчас на сырьевом рынке наблюдается высокая волатильность. Есть три страны, которые активно наращивают добычу — это Ливия, Нигерия и США. Этот дополнительный объем нефти, поступающий на рынок, конечно, представляет очень серьезные риски. Поэтому та предпосылка о сохранении на трехлетку уровня 40 долларов за баррель в реальном выражении выглядит более обоснованно", — сказал Орешкин, выступая в четверг на заседании правительства.