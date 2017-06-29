Медведев пообещал адекватно отреагировать на продление санкций

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Политика берет верх над экономикой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя продление санкций ЕС в отношении России; он при этом добавил, что реакция нашего государства будет адекватной.

В среду Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

"К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту не самую конструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет вверх над экономикой, ну и вообще, по большому счету, над здравым смыслом", — заявил Медведев на заседании правительства.

По словам председателя российского правительства, РФ подготовит адекватный ответ на принятые меры и продлит действующие ограничения в отношении ЕС.

"Мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложения президента о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год, до 31 декабря 2018 года", — сказал Медведев.