Роскачество опровергло миф о повсеместной фальсификации сыра "Российский"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роскачество в ходе веерной проверки сыра сорта "Российский" в регионах РФ не выявило повсеместной фальсификации продукта: наличие растительных жиров было выявлено лишь в двух образцах, сообщили РИА Новости в Российской системе качества.
Образцы исследовали по 77 параметрам, включая наличие плесени и бактериальной обсемененности, растительных жиров и антибиотиков, а также по таким показателям, как вкус, запах и консистенция.
"Исследование позволяет сделать ряд позитивных выводов. В частности, Роскачество не выявило нарушений по микробиологическим показателям: ни в одном исследованном образце не было выявлено плесени или патогенных бактерий. Из этого можно сделать вывод, что все образцы в процессе перевозки и реализации хранились при правильной температуре до +6 градусов", — сообщили в Роскачестве.
"По оценкам экспертов, производители всеми доступными методами снижают себестоимость сыра – в первую очередь, за счет снижения жирности молочного сырья и сокращения сроков вызревания сыра. Исследование Роскачества подтвердило, что это самые распространенные недостатки. Именно с этим связано массовое использование технических условий при производстве сыра сорта "Российский"", — приводятся в сообщении слова руководителя Роскачества Максима Протасова.