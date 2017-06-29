Роскачество опровергло миф о повсеместной фальсификации сыра "Российский"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роскачество в ходе веерной проверки сыра сорта "Российский" в регионах РФ не выявило повсеместной фальсификации продукта: наличие растительных жиров было выявлено лишь в двух образцах, сообщили РИА Новости в Российской системе качества.

В исследование вошли 30 самых популярных брендов сыра сорта "Российский", произведенные в Алтайском крае, Республиках Башкирия, Мордовия и Татарстан, Белгородской, Брянской, Калининградской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В исследование вошли также образцы белорусского производства.

Образцы исследовали по 77 параметрам, включая наличие плесени и бактериальной обсемененности, растительных жиров и антибиотиков, а также по таким показателям, как вкус, запах и консистенция.

"Исследование позволяет сделать ряд позитивных выводов. В частности, Роскачество не выявило нарушений по микробиологическим показателям: ни в одном исследованном образце не было выявлено плесени или патогенных бактерий. Из этого можно сделать вывод, что все образцы в процессе перевозки и реализации хранились при правильной температуре до +6 градусов", — сообщили в Роскачестве.

"Кроме того, результаты исследования опровергли потребительский миф о повсеместной фальсификации сыра – растительные жиры найдены всего в 6% случаев", — отметили в ведомстве. Тем не менее, по результатам исследования, из 30 образцов 9 не соответствовали действующему законодательству либо в отношении маркировки, либо имели превышения содержания регламентируемых антибиотиков.

"По оценкам экспертов, производители всеми доступными методами снижают себестоимость сыра – в первую очередь, за счет снижения жирности молочного сырья и сокращения сроков вызревания сыра. Исследование Роскачества подтвердило, что это самые распространенные недостатки. Именно с этим связано массовое использование технических условий при производстве сыра сорта "Российский"", — приводятся в сообщении слова руководителя Роскачества Максима Протасова.