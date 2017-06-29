ЦСР: присутствие России на энергетических рынках ЕС будет снижаться

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд. Архивное фото

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российское присутствие на энергетических рынках Европейского союза в ближайшие два десятилетия будет сокращаться, России необходимо диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей и национальный экспорт в целом, а также дистанцироваться от внутриполитических процессов внутри ЕС, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Российское присутствие на энергетических рынках ЕС в перспективе ближайших двух десятилетий будет сокращаться. Это связано с политизацией энергетического сотрудничества, поиском ЕС альтернативных поставщиков, инновациям в энергетической сфере", — говорится в докладе.

В ЦСР полагают, что России необходимо диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей и национальный экспорт в целом, а также дистанцироваться от внутриполитических процессов внутри ЕС.

Также эксперты отмечают, что хотя Европейский союз на долгосрочную перспективу останется важнейшим торгово-экономическим партнером, обе стороны расходятся по целому ряду политических вопросов.

"Украинский кризис заморозил сотрудничество по большинству направлений. В ЕС сформировалась новая доктринальная база отношений с Россией, в которой страна определяется в числе основных вызовов безопасности. Тем не менее, остается ряд возможностей для минимизации ущерба, нанесенного украинским кризисом. Эти возможности должны быть незамедлительно использованы параллельно с решением украинского вопроса и других политических проблем", — отмечается в материале.