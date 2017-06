Сердюков сменил экс-главу ВЭБа Дмитриева в совете директоров "Камаза"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Акционеры "Камаза" на годовом собрании приняли решение ввести в состав совета директоров бывшего министра обороны, занимающего в настоящее время пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех", Анатолия Сердюкова, следует из материалов компании.

Вице-президент ТПП и экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев покинул совет директоров.

Свои места в совете сохранили гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман и президент этой компании Рубен Варданян, председатель профсоюза "Камаза" Александр Васильев, замглавы "Ростеха" Игорь Завьялов, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, советник главы "Ростеха" Сергей Скворцов, гендиректор УК "Татэнерго" Ильдар Халиков, вице-президент по автомобильным платформам Daimler Вольфрам Шмид и вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Янк Геральд.

Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).