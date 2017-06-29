Цена на нефть марки WTI превысила психологическую отметку в $45 за баррель

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти на данных минэнерго США о снижении добычи в стране; нефть марки WTI впервые с 19 июня поднялась выше психологической отметки в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Ранее в среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% — до 509,2 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 2,585 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 506,515 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% — до 241 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,583 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились с показателя предыдущей недели на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,13%, до 152,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали, напротив, увеличение на 0,453 миллиона баррелей.