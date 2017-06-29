Чайка рассказал о проблемах в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе совместной коллегии с Министерством по развитию Дальнего Востока по защите прав инвесторов в Дальневосточном федеральном округе рассказал о проблемах при реализации инвестиционных проектов в регионе.
По его словам, в ряде субъектов еще не приняты правовые акты о порядке заключения специального инвестиционного контракта в промышленном секторе и предоставлении инвестиций для объектов капитального строительства за счет регионального бюджета (в Камчатском крае, Амурской и Сахалинской областях).
Чайка отметил, что практически во всех субъектах контролирующие органы нарушают требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. По его словам, в Приморском крае представители Роспотребнадзора, МЧС, Государственной трудовой инспекции проверяли бизнесменов без согласования Минвостокразвития и за самоуправство были привлечены к административной ответственности.
Он отметил, что размер инвестиций в территории опережающего развития и свободного порта Владивосток составляет 14,5 миллиардов рублей, на их площадках запущено 35 новых предприятий, создано свыше 1,5 тысяч рабочих мест. "Для строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры правительством включены в перечень на получение бюджетных средств еще 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений почти 300 миллиардов рублей", — указал Чайка.