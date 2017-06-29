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Экономика

Как банки обходят требования закона о коллекторах

09:0029.06.2017
(обновлено: 09:02 29.06.2017)
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© Fotolia / davidolkarnyРазговор по телефонуРазговор по телефону
© Fotolia / davidolkarny

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Полгода назад вступил в силу закон № 230-ФЗ, известный также как закон о коллекторах. Он резко ограничил возможности организаций по сбору долгов. Но, как выяснилось, в законе все же нашлась лазейка, правда, пользоваться ей пока решаются не все. Подробности — в материале РИА Новости. 

Дополнительные соглашения

Коллекторские агентства, строгий надзор за которыми теперь осуществляет Федеральная служба судебных приставов (ФССП), уверяют: последние полгода ведут себя тише воды ниже травы и строго блюдут закон. Телефонные звонки — не более двух раз в неделю, СМС-сообщения — не более двойной нормы от звонков. 

Работа коллектора
© Fotolia / JackF
ФССП: коллекторы по закону не имеют права на просмотр базы оружия должников

Но банки уже научились обходить эти ограничения. Закон при этом они не нарушают — в нем есть оговорка: кредитор и должник могут заключить соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия на усмотрение кредитора. 

На опережение

Сами банки не очень охотно признают использование этой лазейки. 

"Частота взаимодействия с должниками не превышает предел, установленный действующим законодательством. Поэтому никаких дополнительных соглашений с клиентами по этому поводу не заключается", — сообщили в пресс-службе банка "Хоум кредит". 

Но, как рассказали в одном из крупнейших коллекторских агентств "Секвойя Кредит Консолидейшн", к ним уже приходят пачки кредитных договоров от банков с дополнительными соглашениями, позволяющими звонить клиентам чаще и больше, чем предписывает закон. По словам коллекторов, большинство таких договоров заключено еще во второй половине 2016 года. 

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мобильный телефон

Уже тогда банки, предвидя скорое вступление закона в силу, начали действовать на опережение, кроме того, старались прописывать такую возможность еще до наступления факта просрочки. 

Заемщикам на пользу?

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) не видят в такой ситуации ничего удивительного — кредиторы пытаются снизить риски.

Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Но, по словам вице-президента ассоциации Елены Докучаевой, такие соглашения бывают на пользу и заемщикам: если клиент заранее соглашается на условия кредитора по взысканию просроченной задолженности, тот может предложить ему более выгодные условия по кредиту.

"Ведь у кредитора в таком случае появляется больше возможностей вернуть эту задолженность. Чем меньше у кредитора возможностей вернуть задолженность, тем больше рисков он будет закладывать в процентную ставку", — поясняет она.

Коллекторы разделились

После выкупа долгов у банка расширенные возможности взыскания, которые предусмотрительные банки прописали в договорах, по идее, могут использовать и коллекторы.

Однако, как рассказали в "Секвойя", многие крупные игроки рынка этим правом не пользуются: опасаются наказания со стороны регулятора — ФССП — вплоть до исключения из реестра.

Не все игроки, впрочем, с таким подходом согласны.

© Fotolia / JackFРабота коллектора
© Fotolia / JackF
Работа коллектора

"Если заемщик не безнадежный, с ним можно "бодаться" и просить его переподписать договор на новых условиях. А если клиент тяжелый и бегает уже год — толку в таких соглашениях для банков мало", — указывает Антон Дмитраков, гендиректор ЭОС, российской "дочки" немецкой коллекторской компании EOS.

Федеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По его словам, доля таких договоров с раширенными возможностями взыскания в агентстве пока невелика, но когда они приходят — коллекторы с удовольствием используют все права.

Бояться здесь, по словам Дмитракова, абсолютно нечего. "Заемщик подписал договор с банком, а при продаже долга все права переходят коллектору — проще не придумаешь", — говорит он.

Обрыв связи — диалог состоялся

Тем не менее игроки признают: новый закон так или иначе заставляет их проявлять максимальную осторожность. Слишком много в нем нюансов, которые регулятор пока не объяснил, как трактовать. 

 "Пока неясно, что считать контактом, — часто случается обрыв связи. В этом случае мы считаем, что с человеком пообщались, хотя никакого диалога не произошло. В итоге у нас остается один звонок в неделю", — объясняет представитель "Секвойя Кредит Консолидейшн" Анастасия Кривельская. 

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЦентр кредитования в торговом комплексе "Горбушка"
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Центр кредитования в торговом комплексе "Горбушка"

И днем и ночью

Пока банки и коллекторы думают, как трактовать новый закон, смекалку уже проявляют микрофинансовые организации. Они начали рассылать должникам по ночам СМС с рекламой своих новых продуктов, дополняя их требованием о погашении задолженности. Общение с должниками под видом рекламных предложений закон не ограничивает.

Одну из крупнейших российских МФО — "Домашние деньги" — уже уличили в подобном. В компании признают, что в ЦБ действительно сейчас идет разбирательство. Но объясняют случившееся "техническим сбоем": во всем виноваты нерадивые мобильные операторы, из-за которых рассылка пришла клиентам не днем, а ночью. Серьезных санкций со стороны Центробанка в "Домашних деньгах" не ждут — компания отделается штрафом, и, скорее всего, незначительным. 

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