Как банки обходят требования закона о коллекторах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Полгода назад вступил в силу закон № 230-ФЗ, известный также как закон о коллекторах. Он резко ограничил возможности организаций по сбору долгов. Но, как выяснилось, в законе все же нашлась лазейка, правда, пользоваться ей пока решаются не все. Подробности — в материале РИА Новости.
Дополнительные соглашения
Коллекторские агентства, строгий надзор за которыми теперь осуществляет Федеральная служба судебных приставов (ФССП), уверяют: последние полгода ведут себя тише воды ниже травы и строго блюдут закон. Телефонные звонки — не более двух раз в неделю, СМС-сообщения — не более двойной нормы от звонков.
Но банки уже научились обходить эти ограничения. Закон при этом они не нарушают — в нем есть оговорка: кредитор и должник могут заключить соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия на усмотрение кредитора.
На опережение
Сами банки не очень охотно признают использование этой лазейки.
"Частота взаимодействия с должниками не превышает предел, установленный действующим законодательством. Поэтому никаких дополнительных соглашений с клиентами по этому поводу не заключается", — сообщили в пресс-службе банка "Хоум кредит".
Но, как рассказали в одном из крупнейших коллекторских агентств "Секвойя Кредит Консолидейшн", к ним уже приходят пачки кредитных договоров от банков с дополнительными соглашениями, позволяющими звонить клиентам чаще и больше, чем предписывает закон. По словам коллекторов, большинство таких договоров заключено еще во второй половине 2016 года.
Уже тогда банки, предвидя скорое вступление закона в силу, начали действовать на опережение, кроме того, старались прописывать такую возможность еще до наступления факта просрочки.
Заемщикам на пользу?
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) не видят в такой ситуации ничего удивительного — кредиторы пытаются снизить риски.
"Ведь у кредитора в таком случае появляется больше возможностей вернуть эту задолженность. Чем меньше у кредитора возможностей вернуть задолженность, тем больше рисков он будет закладывать в процентную ставку", — поясняет она.
Коллекторы разделились
После выкупа долгов у банка расширенные возможности взыскания, которые предусмотрительные банки прописали в договорах, по идее, могут использовать и коллекторы.
Однако, как рассказали в "Секвойя", многие крупные игроки рынка этим правом не пользуются: опасаются наказания со стороны регулятора — ФССП — вплоть до исключения из реестра.
Не все игроки, впрочем, с таким подходом согласны.
"Если заемщик не безнадежный, с ним можно "бодаться" и просить его переподписать договор на новых условиях. А если клиент тяжелый и бегает уже год — толку в таких соглашениях для банков мало", — указывает Антон Дмитраков, гендиректор ЭОС, российской "дочки" немецкой коллекторской компании EOS.
По его словам, доля таких договоров с раширенными возможностями взыскания в агентстве пока невелика, но когда они приходят — коллекторы с удовольствием используют все права.
Бояться здесь, по словам Дмитракова, абсолютно нечего. "Заемщик подписал договор с банком, а при продаже долга все права переходят коллектору — проще не придумаешь", — говорит он.
Обрыв связи — диалог состоялся
Тем не менее игроки признают: новый закон так или иначе заставляет их проявлять максимальную осторожность. Слишком много в нем нюансов, которые регулятор пока не объяснил, как трактовать.
"Пока неясно, что считать контактом, — часто случается обрыв связи. В этом случае мы считаем, что с человеком пообщались, хотя никакого диалога не произошло. В итоге у нас остается один звонок в неделю", — объясняет представитель "Секвойя Кредит Консолидейшн" Анастасия Кривельская.
И днем и ночью
Пока банки и коллекторы думают, как трактовать новый закон, смекалку уже проявляют микрофинансовые организации. Они начали рассылать должникам по ночам СМС с рекламой своих новых продуктов, дополняя их требованием о погашении задолженности. Общение с должниками под видом рекламных предложений закон не ограничивает.
Одну из крупнейших российских МФО — "Домашние деньги" — уже уличили в подобном. В компании признают, что в ЦБ действительно сейчас идет разбирательство. Но объясняют случившееся "техническим сбоем": во всем виноваты нерадивые мобильные операторы, из-за которых рассылка пришла клиентам не днем, а ночью. Серьезных санкций со стороны Центробанка в "Домашних деньгах" не ждут — компания отделается штрафом, и, скорее всего, незначительным.