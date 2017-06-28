В системе "Платон" зарегистрировались 293 тысячи перевозчиков

САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество зарегистрированных в госсистеме "Платон" перевозчиков в РФ достигло 293 тысяч, сообщил в среду заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

"На территории всей страны действуют 138 центров обслуживания пользователей (системы "Платон"). По состоянию на 15 мая 2017 года, в системе зарегистрированы 293 тысячи перевозчиков, 833,5 тысячи транспортных средств. При этом месячный рост регистрации достигает 18 тысяч транспортных средств", — сказал Астахов на совещании в Саратове.

Он отметил, что по состоянию на 15 мая 2017 года за счет системы "Платон" в бюджет поступили 25,2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что сборы системы по данным на 15 апреля 2017 года превысили 23,5 миллиарда рублей. Таким образом, за месяц сборы выросли примерно на 7%.