Для газопровода "Северный поток-2" изготовили половину труб

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Металлургические компании изготовили половину труб для газопровода "Северный поток-2", идет процесс обетонирования, сообщил журналистам технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков.

‎"Мы начали процесс (обетонирования — ред.), а на трубных заводах изготовлена половина (труб — ред.)", — сказал Сердюков.

Он уточнил, что в июле начнется обетонирование труб для "Северного потока-2" на заводе в Волжском.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".