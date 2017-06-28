Тамбовские фермеры получили cвыше 80 млн рублей на развитие хозяйств

ТАМБОВ, 28 июн — РИА Новости. Двадцать шесть тамбовских фермеров получили около 84 миллионов рублей на развитие хозяйств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, с каждым годом количество участников конкурса на получение господдержки увеличивается. В 2016 году заявки подали более 70 человек. В 2017 году — почти 100 участников. Приоритетными направлениями являются садоводство, молочное животноводство, тепличное овощеводство.

"В Тамбовской области конкурс в рамках госпрограммы прошел уже в шестой раз. На этот раз сертификаты получили 26 участников. На средства господдержки ими будет создано 5 семейных животноводческих ферм по направлению молочное и мясное скотоводство", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

Кроме того, государственную поддержку получили 21 начинающий фермер, из которых 10 — по направлению садоводство и ягодоводство, 9 — разведение КРС молочного направления, 2 — овощеводство закрытого грунта".

В пресс-службе администрации региона отметили, что ранее глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил о создании в регионе садоводческого кластера с последующей переработкой плодово-ягодного сырья. При этом область рассчитывает стать одним из лидеров по производству плодово-ягодной продукции и ее переработки. В Тамбовской области за последние 5 лет заложено более 3 тысяч гектаров садов. Всего в садоводческих хозяйствах региона насчитывается свыше 5 тысяч гектаров садов, 90 процентов из которых — яблоневые. В 2016 году урожай яблок на Тамбовщине составил 22,5 тысячи тонн.

"Мы будем развивать и систему хранения. Инфраструктура в садоводстве имеет первостепенное значение, поскольку перед нами стоит важная задача — повысить долю товарных яблок. На сегодняшний день она составляет 30 процентов. Через один-два года мы планируем выйти на уровень 50 процентов", — резюмировал Никитин.

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