"Меньшинство правит бал": МИД прокомментировал продление санкций Евросоюза

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз официально продлил санкции против России, истекающие 31 июля. Ограничения будут действовать еще полгода.
На прошлой неделе председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы "из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений".
Реакция Москвы
Российский МИД выразил сожаление по поводу очередного продления санкций в отношении Москвы.
"То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", — сказал журналистам замглавы внешнеполитического ведомства Алексей Мешков.
По словам дипломата, ограничения не способны решить те задачи, которые Евросоюз ставит перед собой в плане отношений с Москвой.
"Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС", — подчеркнул Мешков.
"Запад теряет позиции"
"Главные аргументы для Брюсселя при принятии санкций — это ситуация с Крымом, которую Европа никак не может забыть; это ситуация в Сирии, где полностью переменилась обстановка, и можно сказать, что победа сирийской армии далеко не за горами. В связи с этим начинается очень активный разворот в сторону России многих стран Ближнего Востока и всего мира, который видит в России надежного партнера. Такое усиление России в современном мире Европе и Вашингтону не нравится, поскольку они теряют свои позиции. Поэтому политика продолжения санкций направлена на то, чтобы Россия стала испытывать экономические трудности и свернула курс на отстаивание своих интересов", — считает политолог.
Ошибки прошлого
"Не вижу смысла комментировать это бессмысленное решение. Как и предыдущие, оно оторвано от реальности и не имеет никакой добавленной стоимости с точки зрения существующих проблем", — сказал сенатор РИА Новости.
"Штампуются, как на конвейере, ошибки прошлого, не имеющие будущего", — добавил он.
Перспективы работы с ЕС
В начале июня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС может в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении Москвы.
Условия отмены санкций
В марте глава европейской дипломатии Фредерика Могерини назвала условия, при которых ЕС готов отменить ограничения.
"Мы были бы счастливы снять санкции с России, если Минские соглашения были бы полностью реализованы", — сказала Могерини.
Так, до конца 2015 года в стране должна была пройти конституционная реформа. Предполагалось, что ее ключевыми элементами станут децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако Кипев до сих пор не выполнил эту часть договоренностей.
Российские власти неоднократно называли абсурдом попытки Запада связать санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве постоянно подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского соглашения и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.
"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" — заявил Лавров после встречи с главой европейской дипломатии.