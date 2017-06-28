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Экономика

"Меньшинство правит бал": МИД прокомментировал продление санкций Евросоюза

Сюжет:
Санкции в отношении России (6037)
16:4428.06.2017
(обновлено: 16:47 28.06.2017)
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© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фотоФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз официально продлил санкции против России, истекающие 31 июля. Ограничения будут действовать еще полгода.

Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог о продлении ЕС санкций: Запад теряет позиции
"Решение принято", — рассказал РИА Новости источник в ЕС.

На прошлой неделе председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы "из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений".

Реакция Москвы

Российский МИД выразил сожаление по поводу очередного продления санкций в отношении Москвы.

"То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", — сказал журналистам замглавы внешнеполитического ведомства Алексей Мешков.

По словам дипломата, ограничения не способны решить те задачи, которые Евросоюз ставит перед собой в плане отношений с Москвой.

"Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС", — подчеркнул Мешков.

"Запад теряет позиции"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Чезаре Мария Рагальини. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посол Италии: санкции не являются поводом, чтобы не вкладываться в Россию
Лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин заявил, что Евросоюз, продлив санкции, продолжает политику "в векторе американских интересов".

"Главные аргументы для Брюсселя при принятии санкций — это ситуация с Крымом, которую Европа никак не может забыть; это ситуация в Сирии, где полностью переменилась обстановка, и можно сказать, что победа сирийской армии далеко не за горами. В связи с этим начинается очень активный разворот в сторону России многих стран Ближнего Востока и всего мира, который видит в России надежного партнера. Такое усиление России в современном мире Европе и Вашингтону не нравится, поскольку они теряют свои позиции. Поэтому политика продолжения санкций направлена на то, чтобы Россия стала испытывать экономические трудности и свернула курс на отстаивание своих интересов", — считает политолог.

Ошибки прошлого

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вероятность отмены санкций ЕС в отношении РФ растет, считает Медведчук
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также раскритиковал решение Евросоюза.

"Не вижу смысла комментировать это бессмысленное решение. Как и предыдущие, оно оторвано от реальности и не имеет никакой добавленной стоимости с точки зрения существующих проблем", — сказал сенатор РИА Новости.

"Штампуются, как на конвейере, ошибки прошлого, не имеющие будущего", — добавил он.

Перспективы работы с ЕС

В начале июня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС может в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении Москвы.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий: продлевая санкции против России, Евросоюз загоняет себя в тупик
"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — отметил дипломат в интервью газете "Известия".

Условия отмены санкций

В марте глава европейской дипломатии Фредерика Могерини назвала условия, при которых ЕС готов отменить ограничения.

"Мы были бы счастливы снять санкции с России, если Минские соглашения были бы полностью реализованы", — сказала Могерини.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 21 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Русофобская одержимость": Лавров объяснил новые санкции со стороны США
При этом основные требования, закрепленные в Минских соглашениях, касаются украинских властей.

Так, до конца 2015 года в стране должна была пройти конституционная реформа. Предполагалось, что ее ключевыми элементами станут децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако Кипев до сих пор не выполнил эту часть договоренностей.

Российские власти неоднократно называли абсурдом попытки Запада связать санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве постоянно подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского соглашения и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аксенов назвал эффект от санкций ЕС против Крыма ничтожным
В конце апреля глава МИД Сергей Лавров поднял этот вопрос на переговорах с Федерикой Могерини, которая посетила Москву.

"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" — заявил Лавров после встречи с главой европейской дипломатии.

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