"Меньшинство правит бал": МИД прокомментировал продление санкций Евросоюза

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз официально продлил санкции против России, истекающие 31 июля. Ограничения будут действовать еще полгода.

"Решение принято", — рассказал РИА Новости источник в ЕС.

На прошлой неделе председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы "из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений".

Реакция Москвы

Российский МИД выразил сожаление по поводу очередного продления санкций в отношении Москвы.

"То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", — сказал журналистам замглавы внешнеполитического ведомства Алексей Мешков.

По словам дипломата, ограничения не способны решить те задачи, которые Евросоюз ставит перед собой в плане отношений с Москвой.

"Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС", — подчеркнул Мешков.

"Запад теряет позиции"

Лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин заявил, что Евросоюз, продлив санкции, продолжает политику "в векторе американских интересов".

"Главные аргументы для Брюсселя при принятии санкций — это ситуация с Крымом, которую Европа никак не может забыть; это ситуация в Сирии, где полностью переменилась обстановка, и можно сказать, что победа сирийской армии далеко не за горами. В связи с этим начинается очень активный разворот в сторону России многих стран Ближнего Востока и всего мира, который видит в России надежного партнера. Такое усиление России в современном мире Европе и Вашингтону не нравится, поскольку они теряют свои позиции. Поэтому политика продолжения санкций направлена на то, чтобы Россия стала испытывать экономические трудности и свернула курс на отстаивание своих интересов", — считает политолог.

Ошибки прошлого

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также раскритиковал решение Евросоюза.

"Не вижу смысла комментировать это бессмысленное решение. Как и предыдущие, оно оторвано от реальности и не имеет никакой добавленной стоимости с точки зрения существующих проблем", — сказал сенатор РИА Новости.

"Штампуются, как на конвейере, ошибки прошлого, не имеющие будущего", — добавил он.

Перспективы работы с ЕС

В начале июня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС может в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении Москвы.

Условия отмены санкций

"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — отметил дипломат в интервью газете "Известия"

В марте глава европейской дипломатии Фредерика Могерини назвала условия, при которых ЕС готов отменить ограничения.

"Мы были бы счастливы снять санкции с России, если Минские соглашения были бы полностью реализованы", — сказала Могерини.

При этом основные требования, закрепленные в Минских соглашениях, касаются украинских властей.

Так, до конца 2015 года в стране должна была пройти конституционная реформа. Предполагалось, что ее ключевыми элементами станут децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако Кипев до сих пор не выполнил эту часть договоренностей.

Российские власти неоднократно называли абсурдом попытки Запада связать санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве постоянно подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского соглашения и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

В конце апреля глава МИД Сергей Лавров поднял этот вопрос на переговорах с Федерикой Могерини, которая посетила Москву.

"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" — заявил Лавров после встречи с главой европейской дипломатии.