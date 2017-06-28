Башкирский арбитраж запросил доказательства у "Роснефти" и АФК "Система"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии запросил доказательства у "Роснефти" и АФК "Система", связанные с делом о взыскании с АФК 170,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного в картотеке арбитражных дел определения.

В частности, у истца суд запросил правовые основания взыскания суммы убытков с учетом курса доллара и доказательства реализации нефти и нефтепродуктов по ценам в долларах. Также суд обязал истца обосновать взыскание упущенной выгоды и предоставить доводы по заявлениям о сроке исковой давности.

При этом ответчика суд обязал предоставить доказательства отсутствия убытков от реорганизации "Башнефти", доказательства положительного экономического эффекта от реорганизации этой компании, а также наличие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". В мае 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" подали в суд иск против "Системы" и ее "дочки" на 106,6 миллиарда рублей, позднее увеличив требования до 170,6 миллиарда рублей. В качестве соистца в дело также вошла Башкирия. Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

На заседании башкирского арбитража во вторник представитель "Роснефти" заявил, что из-за "неразумных и недобросовестных действий АФК "Система" нефтяной компании причинены убытки и утрачены акции". Ответчики возразили, что реорганизация компании — нормальная корпоративная практика, а иск они считают "абсурдным". Очередное заседание суда намечено на 12 июля.