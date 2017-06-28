"Роснано" отметила высокий спрос банков на финансирование ветропарков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роснано" отмечает большой спрос со стороны российских банков на финансирование строительства ветроэлектростанций (ВЭС), в ближайшее время может пройти конкурс по выбору банков-кредиторов для совместного проекта "Роснано" и энергокомпании "Фортум", сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя инвестиционного дивизиона — руководитель блока развития перспективных проектов в ТЭК УК "Роснано" Алишер Каланов.
"Это проектная компания Фонда развития ветроэнергетики, созданного "Роснано" совместно с нашим партнером, компанией "Фортум" в формате инвестиционного товарищества. По Фонду у нас сформированы все необходимые корпоративные решения, подписаны все необходимые юридически обязывающие документы, совместное инвестиционное товарищество зарегистрировано", — рассказал Каланов.
"Мы сейчас активно ведем работу с крупнейшими российскими банками по созданию по сути кредитной конструкции, которая позволит нам эффективно построить весь объем ветропарков. Спрос со стороны банков достаточно большой. Скорее всего, в ближайшее время мы будем проводить конкурс между банками, который покажет, какие и сколько банков будут выбраны для финансирования проекта", — сообщил Каланов.