"Роснано" отметила высокий спрос банков на финансирование ветропарков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роснано" отмечает большой спрос со стороны российских банков на финансирование строительства ветроэлектростанций (ВЭС), в ближайшее время может пройти конкурс по выбору банков-кредиторов для совместного проекта "Роснано" и энергокомпании "Фортум", сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя инвестиционного дивизиона — руководитель блока развития перспективных проектов в ТЭК УК "Роснано" Алишер Каланов.

В июне компания "Фортум энергия" в ходе конкурса получила право строительства ветропарков общей мощностью 1 ГВт. Ранее компании сообщили, что стоимость проекта может составить до 100 миллиардов рублей, из них по 15 миллиардов рублей внесет каждая из компаний, остальное планируется привлечь у банков.

"Это проектная компания Фонда развития ветроэнергетики, созданного "Роснано" совместно с нашим партнером, компанией "Фортум" в формате инвестиционного товарищества. По Фонду у нас сформированы все необходимые корпоративные решения, подписаны все необходимые юридически обязывающие документы, совместное инвестиционное товарищество зарегистрировано", — рассказал Каланов.

Он уточнил, что распределение долей в фонде паритетное.

"Мы сейчас активно ведем работу с крупнейшими российскими банками по созданию по сути кредитной конструкции, которая позволит нам эффективно построить весь объем ветропарков. Спрос со стороны банков достаточно большой. Скорее всего, в ближайшее время мы будем проводить конкурс между банками, который покажет, какие и сколько банков будут выбраны для финансирования проекта", — сообщил Каланов.

По его словам, "Роснано" с интересом смотрит на все, что касается "зеленых бондов", возможности привлечения средств негосударственных пенсионных фондов, размещения инфраструктурных облигаций, но это не задачи текущего момента. Первоочередная задача – "это все-таки структурирование понятных кредитных конструкций, запуск ветропарков".