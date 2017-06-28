В МИД заявили, что антироссийские санкции Евросоюза не достигли своих целей

ВЕНА, 28 июн — РИА Новости. В Москве прокомментировали решение Евросоюза продлить санкции против России: по словам директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрея Келина, ограничительные меры не достигли своих целей.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний. В среду Евросоюз принял официальное решение о продлении на полгода санкций, действующих до конца июля 2017 года.

"Санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы: не изменили внешнеполитического курса России и не оказали никакого воздействия на ситуацию вокруг украинского конфликта", — сказал журналистам российский дипломат.