В Госдуме готовы обсудить легализацию биткоинов и других криптовалют

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Госдуме готовы начать проводить парламентские слушания по легализации криптовалют на территории РФ, при этом не исключено, что в ближайшее время могут появиться соответствующие законопроекты, так как рано или поздно криптовалюта, скорее всего, станет ликвидной во всем мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин (ЛДПР).

Ранее московский ресторан, который специализируется на русской кухне, стал первым подобным заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами.

"Круглые столы, парламентские слушания по криптовалюте, в данном случае, по биткоинам как торговой марке, которая на слуху у каждого сегодня, мы это будем делать. И, так или иначе, я думаю, что появятся законопроекты, сравнительно в ближайшем времени, которые легализуют эту валюту и введут ее в ранг официальных валют, которые у нас осуществляют оборот на территории РФ", — сказал Деньгин РИА Новости.

При этом депутат не считает, что именно сейчас нужно вводить легализацию криптовалют в РФ, но при этом "думать об этом уже стоит".

"Рано или поздно, как с верификацией пользователей, мы придем к тому, что появятся, наверное, даже какие-то пункты обмена биткоинов, как есть доллары на рубли, или евро на рубли, или иные другие валюты на рубли, так же это будет выглядеть в интернет-пространстве или в оффлайн-пространстве. Допустим, на улице, в офисе, где будет меняться эта криптовалюта", — предположил политик.

Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами.

Обращение биткоинов пока не регулируется в РФ. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.